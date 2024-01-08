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Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета

Le Soir: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы
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Фото: Global Look Press/Pontus Lundahl
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Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы. Об этом 7 января написало бельгийское издание Le Soir.

Отмечается, что власти Бельгии должны объявить о решении до 10 января, а выборы генсека Совета Европы пройдут в июне. В таком случае еврокомиссару наверняка придется взять отпуск в Еврокомиссии (ЕК) для проведения выборной кампании.

Как указало издание, Рейндерс рассчитывал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент (ЕП) и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза (ЕС), однако это было поручено действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Рейндерс уже участвовал в борьбе за пост генсека Совета Европы в 2019 году, однако тогда победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. До работы в ЕК он занимал различные посты в правительстве Бельгии, в том числе возглавлял МИД и министерство финансов.

Генсек Совета Европы избирается на пятилетний срок.

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Ранее, 6 января, глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что примет участие в выборах в Европарламент и досрочно оставит свой пост 16 июля ради кресла евродепутата. Таким образом, в случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации перейдет к венгерской стороне.

Газета Politico написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран ЕС не выберут до июля другого преемника для уходящего председателя органа Шарля Мишеля.

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