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Экипаж ВС РФ уничтожил технику ВСУ во время танковой дуэли

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Решительные действия командира танка, старшего сержанта Владимира Заики и его экипажа позволили нанести урон противнику во время попытки украинских боевиков прорвать российскую оборону. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в понедельник, 8 января, рассказали в Минобороны.

В ночное время два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли к российским позициям и начали огонь по укрепрайонам. Старший сержант Заика решительно выступил в танковой дуэли с противником. Первым же выстрелом экипаж ВС РФ уничтожил одну боевую единицу.

Когда второй вражеский танк стал откатываться назад, отстреливаясь по машине Заики, он оказался поврежден прицельным выстрелом. Таким образом, смелость и профессионализм старшего сержанта помогли отразить атаку украинских боевиков и нанести существенный технике ВСУ.

Тем временем ефрейтор Владислав Надежкин выполнял боевую задачу по обороне позиций российских войск на одном из тактических направлений, когда обнаружил приближающийся беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Он мгновенно оценил ситуацию, доложил о ней командиру и применил средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по вражескому дрону. Барражирующий боеприпас потерял управление и упал, сдетонировав в 10 м от позиций российских войск.

Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтор Надежкин смог предотвратить атаку противника и не позволил нанести урон российским войскам, подчеркнули в Минобороны.

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Ранее, 7 января, в Минобороны рассказали, как штурмовая группа российских военнослужащих во главе с командиром отделения сержантом Владиславом Сидоровым гранатами уничтожила находящийся в блиндажах расчет ВСУ во время зачистки окрестностей одного из населенных пунктов. Благодаря их действиям подразделение российских войск значительно продвинулось вперед и взяло под контроль ключевые позиции.

До этого, 5 января, сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили блиндажи ВСУ на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также там, где обнаружили движение личного состава.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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