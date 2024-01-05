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ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ под Артемовском

Разведчик РФ: ВСУ отошли на ряде позиций под Артемовском
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В течение прошедших суток российские военнослужащие уничтожили блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также, где обнаружили движение личного состава. Об этом 5 января сообщил командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным Дон.

Он отметил, что украинские боевики отодвинули свои позиции на ряде участков, ушли вглубь обороны. Несмотря на то что враг создает новые позиции, российским военнослужащим все равно удается поразить цели ВСУ.

«Раньше если мы летали на два-три км, то сейчас <...> мы летаем уже на три-четыре км», — добавил он.

Как пояснил командир группы спецназа, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производят разведку местности, при обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и наносит удар по этим координатам.

«За сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений», — уточнил Дон.

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Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские разведчики обнаружили скопление боевиков ВСУ к северо-западу Артемовска. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет».

До этого, 3 января, командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф сообщил, что украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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