Российские военные гранатами уничтожили находящийся в блиндаже расчет ВСУ

Министерство обороны России в воскресенье, 7 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Так, ведомство отметило работу командира отделения, сержанта Владислава Сидорова, который командовал штурмовой группой российских военнослужащих, выполнявших боевую задачу по зачистке окрестностей одного из населенных пунктов.

Действуя в лесополосе на окраине поселка, сержант вместе с подчиненным личным составом, используя рельеф местности, скрытно подобрались к укрепленной позиции украинских боевиков. Ошеломив противника внезапными выстрелами из РПГ и РШГ, не давая солдатам украинской армии опомниться и открыть огонь, российские военнослужащие подошли с флангов к укрепленным блиндажам и огнем из автоматов и пулеметов блокировали выходы из них.

Держа позиции под контролем, Сидоров предложил украинским военным сложить оружие и сдаться, однако боевики открыли огонь в направлении российских войск. Тогда сержант обошел блиндаж, забрался на крышу и в отверстие для стрельбы закинул несколько гранат, уничтожив пулеметный расчет. Держа под огневым контролем еще один блиндаж противника, подчиненные Сидорова не давали врагу совершить маневр до подхода российской бронетехники, которая выстрелом прямой наводкой уничтожила укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Благодаря хладнокровию, решительности и проявленной смекалке сержанта Владислава Сидорова подразделение российских войск значительно продвинулось вперед и взяло под контроль ключевые позиции», — рассказали в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве доложили о рядовом Дмитрии Ломакине, который выполнял боевые задачи по прикрытию российских подразделений от средств воздушного нападения противника.

Находясь в составе боевого охранения, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе Ломакин обнаружил над подлете к позициям российских войск неустановленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Удостоверившись, что российских беспилотников в заданном секторе нет, рядовой вывел из строя БПЛА противника при помощи антидронового ружья. Вражеский коптер, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал.

После того, как вражеский беспилотник был уничтожен, подразделения российских войск оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению российских подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков, но военных ВС РФ на том месте уже не было.

Профессионализм гвардии рядового Ломакина позволил избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже, подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

Накануне, 6 января, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань наблюдал за тренировкой бойцов отряда «Маэстро» казачьего добровольческого батальона «Терек». На видеокадрах запечатлены упражнения штурмовых групп, их слаженная работа, а также техника прикрытия бойцов со стороны пулеметчиков и снайперов. Командир отряда с позывным Боцман пояснил, что военные проходят как индивидуальную, так и групповую тактическую подготовку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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