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Генерал ВСУ указал на «сливы» военных данных властями Украины в ходе СВО

Генерал Кривонос: РФ определила цели для атак по «сливам» украинских властей
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украина в результате удара ВКС России потеряла военные предприятия, так как данные о них оказались в свободном доступе. Об этом заявил отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» в воскресенье, 7 января.

Кривонос отметил, что власть публикует данные о предприятиях, где производят вооружения, а затем им наносится огромный ущерб. При этом ответственность за это никто не несет.

Кривонос напомнил, что министерство обороны страны назвало всех подрядчиков и компании, которые создают оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), именно по ним Россия нанесла удары.

«Это называется просто — государственной изменой, содействием врагу <...> Мы хотим чего-то достигать, но собственными руками пилим ветку, на которой сидим», — поделился генерал в отставке.

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Ранее, 30 декабря, сообщалось, что российские силы поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

В тот же день МО России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря войска РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Их нанесли по целям, которые включали военно-промышленный комплекс, аэродромную инфраструктуру, арсеналы, а также места хранения оружия.

Комментируя это, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью данных ударов были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, 28 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение предприятию по производству беспилотников неподалеку от города Чугуев в Харьковской области Украины. Также были поражены четыре топливных склада украинской армии близ Одессы, Днепра и Константиновки в Николаевской области, добавляет «Газета.Ru».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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