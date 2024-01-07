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Патриарх Кирилл посетил рождественскую елку в храме Христа Спасителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в воскресенье, 7 января, посетил Патриаршую Рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве.

У входа его встретили дети, которые поздравили с праздником, а после этого патриарх прошел в зал, где выступил с речью.

«Все мы празднуем Рождество Христово, радуемся этому замечательному празднику, в основе которого самое великое событие в человеческой истории. Сам Бог пришел на землю для того, чтобы люди стали счастливыми», — указал патриарх Московский и Всея Руси.

Однако он обратил внимание, что не может быть счастьем что-то скоротечное. По его словам, им является только то, что постоянно присутствует в самом человеке и дает такое состояние души, которое невозможно ни на что поменять. Самое, может быть, великое и прекрасное, добавил патриарх.

«О какой же красоте может идти речь, которая была бы понятна любому человеку? <…> Вот этой красотой является внутренняя красота, и синоним этой внутренней красоты другое слово — «доброта». <…> Добро спасет мир и сделает счастливым каждого, кто это добро будет совершать», — объяснил патриарх Кирилл.

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7 января президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов страны.

Также христиан поздравил патриарх Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света и не заметить его.

Патриарх Московский и Всея Руси пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

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