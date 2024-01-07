Япония выделит $37 млн на системы обнаружения БПЛА на Украине

Япония направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 7 января, заявила глава МИД Японии Ёко Камикава на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По данным агентства Kyodo, министр иностранных дел также пообещала, что Токио поставит пять мобильных газотурбинных генераторов, чтобы помочь украинцам «пережить суровую зиму».

6 января глава МИД Японии прибыла на Украину с визитом. В ходе заграничной поездки Камикава должна посетить несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.

Ранее, 21 декабря, Япония передала Украине $950 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и социальную поддержку. 19 декабря министр финансов Японии Сунити Судзуки заявил, что страна выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд.

28 ноября руководство Японии заявило, что планирует помочь Украине в области разминирования и кибербезопасности.

Страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.