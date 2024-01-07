Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти

Мать скончавшейся 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы Галина уточнила 7 января в разговоре с «Известиями», что причиной смерти спортсменки стали осложнения от гриппа А.

«У нее был грипп А, в больницу она попала. А потом осложения: отек мозга и кома, из которой, к сожалению, не вышла», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что врачи в Уфе сделали всё возможное для спасения жизни девушки.

«Она была самым добрым человеком, отзывчивым. Я не знаю, почему ее Господь забрал так рано. Вообще в шоке просто. Она безотказная, всегда смеется, улыбается, хохотушка», — поделилась Галина Середа.

О смерти воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасии Середы стало известно ранее в воскресенье. Тогда же координатор по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России (СКР) Лада Задонская рассказала, что перед смертью спортсменка попала в больницу Уфы с гриппом, после чего впала в кому.

В СКР принесли соболезнования родным и близким Середы. Похороны девушки пройдут в Саранске 8 января.

В октябре 2023 года Середа в составе команды Санкт-Петербурга взяла серебро в эстафете на 3 тыс. м второго этапа Кубка России по конькобежному спорту. В 2022 году спортсменка победила на Кубке России в составе эстафетной команды.