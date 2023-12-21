Что нужно знать о гриппе типа А — симптомы, осложнения, заболеваемость в России

Сезон гриппа и ОРВИ в России набирает обороты. По данным НИИ гриппа, эпидемические пороги по этим заболеваниям были превышены уже в 39 городах страны на 20 и более процентов. Один из наиболее опасных вирусов — грипп типа А или «свиной» грипп. О том, какие у него симптомы и как снизить риск заражения, читайте в материале «Известий».

Что такое грипп типа А

Грипп А (H1N1)-2009 является одним из наиболее распространенных типов этого вируса в мире. Он способен вызывать масштабные эпидемии как среди людей, так и среди животных. В разговорной речи этот вид гриппа часто называют «свиным», так как первые случаи заражения им в 2009 году произошли при контакте человека со свиньями.

Геном гриппа А возник в результате слияния четырех вирусов: человека, птицы и двух свиных вирусов Евразийского и Североамериканского типов. Входными воротами для него является эпителий дыхательных путей. Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле и близком контакте с больными. Чаще всего вспышки заболевания происходят в коллективах: среди сотрудников одного учреждения, в школах, детских садах, воинских частях и т.д.

Инкубационный период гриппа А составляет от двух до семи дней. При этом заразным человек становится за день до появления первых симптомов.

При своевременном обращении к врачу и соблюдении всех рекомендаций в большинстве случаев пациенты выздоравливают за 5–7 дней и не нуждаются в госпитализации. Однако для гриппа H1N1 также характерно стремительное развитие осложнений. Они могут возникнуть даже у людей, которые не испытывали ранее серьезных проблем со здоровьем.

В группу риска по данному заболеванию входят беременные женщины, дети до двух лет, люди с хроническими заболеваниями легких и низким иммунитетом.

Симптомы гриппа типа А

Симптомы гриппа А во многом похожи на проявления сезонного гриппа: резкое повышение температуры, боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, насморк, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, рези в глазах, слезотечение. Также возможны желудочно-кишечные расстройства, тошнота, рвота, диарея.

Для гриппа H1N1 характерно поражение дыхательных путей, в первую очередь трахеи, которое при определенных обстоятельствах может перерасти в бронхит и пневмонию. Поэтому при появлении первых симптомов заболевания следует как можно быстрее обратиться к врачу.

Чем опасен грипп типа А

Основную опасность для человека представляют осложнения свиного гриппа. В тяжелой форме он может вызывать быстро прогрессирующую вирусную пневмонию, которая не чувствительна к антибиотикам. При этом пациент страдает от постоянного кашля, потливости, длительной высокой температуры, влажных хрипов в районе груди, выраженной интоксикации. Отсутствие должного лечения этого состояния может привести к летальному исходу.

Также грипп H1N1 может спровоцировать отек легких, острую дыхательную недостаточность, почечную недостаточность. В редких случаях он может привести к поражению нервной системы. Помимо этого, в долгосрочной перспективе у человека, переболевшего гриппом, может наблюдаться снижение иммунитета.

Как защититься от гриппа типа А

Одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа является вакцинация. Она не только повышает устойчивость иммунитета к вирусу, но и снижает риск развития осложнений.

Кроме того, следует соблюдать меры предосторожности в общественных местах и при контакте с больными. В периоды эпидемического подъема специалисты советуют избегать больших скоплений людей, использовать медицинские маски, чаще мыть руки с мылом или пользоваться спиртосодержащими антисептиками.

Чтобы не повышать риск распространения гриппа, чихать и кашлять рекомендуется в салфетку или сгиб локтя. Также не следует прикасаться к губам, глазам и носу на улице.

В случае, если приходится проводить время с больным, необходимо держать дистанцию хотя бы в 1 м и пользоваться средствами защиты. Помимо этого, следует чаще делать влажную уборку, дезинфицировать поверхности и регулярно проветривать помещение.

Заболеваемость гриппом типа А в России

По данным НИИ гриппа, с 11 по 17 декабря 2023 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России составил 123,1 на 10 тыс. населения. Этот показатель превысил базовый на 75,9%, а также оказался выше еженедельного эпидемического порога на 58,0%. Отмечается, что порог заболеваемости на 20% и более превышен в 39 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Челябинске, Воронеже, Калининграде, Саратове.

По оценке Роспотребнадзора, рост случаев заболевания составил 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Тем не менее, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вводить масочный режим на территории РФ пока не планируется. На региональном уровне частичный масочный режим был введен в Санкт-Петербурге. Его должны будут соблюдать сотрудники организаций при проведении массовых мероприятий. Роспотребнадзор также рекомендовал носить маски в общественных местах москвичам, однако эта мера не обязательного характера.

Кроме того, 20 декабря, группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за массовых жалоб на высокую температуру и плохое самочувствие. Одна девочка скончалась, по факту ее смерти было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, у некоторых из них выявлен грипп типа А.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал «Известиям» о последствиях перенесенного на ногах ОРВИ.