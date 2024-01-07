Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет. Об этом 6 января сообщили в Союзе конькобежцев России.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — говорится в сообщении Telegram-канала Союза конькобежцев России.

Причина смерти Середы не уточняется.

Во октябре 2023 года Середа в составе команды Санкт-Петербурга взяла серебро в эстафете на 3 тыс. м 2-го этапа Кубка России по конькобежному спорту. В 2022 году спортсменка победила на Кубке России в составе эстафетной команды.