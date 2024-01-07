Стали известны обстоятельства смерти 20-летней шорт-трекистки Середы

Скончавшаяся 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа перед смертью попала в больницу Уфы с гриппом. Об этом «Известиям» рассказала в воскресенье, 7 января, координатор по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России (СКР) Лада Задонская.

По ее словам, находясь в медучреждении, спортсменка впала в кому, из которой уже не вышла.

«Заболела гриппом. Потом состояние ухудшилось, забрали в больницу. Там впала в кому и уже не вышла оттуда», — сообщила Задонская.

О смерти воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасии Середы стало известно ранее в воскресенье. В СКР принесли соболезнования е родным и близким. Похороны девушки пройдут в Саранске 8 января, как сообщила ТАСС ее тренер Марина Яшина.

В октябре 2023 года Середа в составе команды Санкт-Петербурга взяла серебро в эстафете на 3 тыс. м второго этапа Кубка России по конькобежному спорту. В 2022 году спортсменка победила на Кубке России в составе эстафетной команды.