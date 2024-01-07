Вдова участника спецоперации рассказала о встрече с Путиным в канун Рождества

На встрече президента России Владимира Путина с семьями погибших в ходе спецоперации военных было уделено много внимания их родным. Общими эмоциями гостей поделилась 7 января с «Известиями» одна из участниц мероприятия Наталья Махонина.

«Такое ощущение у всех семей, не только у нас, что мы побывали в какой-то волшебной сказке в ночь перед Рождеством. Нам даже не верилось, что такое могло осуществиться, даже мечтать о таком не могли. Было уделено очень много внимания нашим семьям», — рассказала она.

По словам Махониной, в период новогодних праздников для детей была подготовлена масштабная развлекательная программа, включающая поход в театр, кино, зоопарк, в Большой кремлевский дворец и на ВДНХ. Помимо этого, семьи посетили конюшню в резиденции президента.

Уже после этого в канун Рождества состоялся ужин с главой государства, служба в храме в Ново-Огарево и общение с президентом, уточнила женщина. Она добавила, что в конце вечера детям вручили подарки.

Махонина рассказала, что детям всё очень понравилось. Кроме того, в происходящем чувствовалась сильная забота о семьях военных, отметила она.

Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничный ужин. Позже российский президент встретил с ними Рождество на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.

Ранее, 4 ноября, 2023 года сын Натальи Махониной Егор — воспитанник Московского кадетского президентского училища войск национальной гвардии — рассказал Путину о своем отце, погибшем в зоне спецоперации. После этого глава государства пообещал кадету пообщаться отдельно.

Позже мальчик рассказал «Известиям», что у него была мечта поговорить с президентом России, которая исполнилась. Егор признался, что хочет стать кадровым военнослужащим, как и его отец, погибший в зоне спецоперации. Тогда мама мальчика отметила, что ее муж всегда был патриотом России и прививал это чувство детям.