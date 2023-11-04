Путин пообещал кадету пообщаться с ним отдельно

После возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства 4 ноября президент РФ Владимир Путин пообщался с представителями религиозных объединений, в ходе которого пообещал юному кадету из Московского кадетского президентского училища пообщаться отдельно.

Подросток рассказал, что хочет стать таким же, как и его погибший при исполнении воинских обязанностей в ходе спецоперации отец.

Президент поинтересовался, как кадет учится и есть ли у него братья и сестры. Оказалось, что у мальчика есть пятилетний брат.

«Хороший возраст. Ты его любишь?» — поинтересовался президент.

Мальчик ответил утвердительно. Также он рассказал главе государства, что ему нравится учиться и у него хорошие успехи в обучении.

«Мы с тобой еще поговорим», — добавил Путин.

В ходе церемонии возложения цветов Путин также кратко пообщался с патриархом Кириллом, поприветствовал присутствовавших представителей духовенства, юнармейцев и представителей молодежных организаций.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени. Руководителями народного ополчения, освободившего столицу, выступали земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

Накануне Путин в своем обращении к россиянам заявил, что на всех переломных этапах России единство народа было ключевым. Он также напомнил, что западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на завоевание языка и культуры, что разрушает народы.