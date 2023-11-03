День народного единства: почему праздник 4 ноября так важен для россиян

День народного единства по традиции отмечается в России 4 ноября. Несмотря на богатую историю, это один из самых молодых праздников в стране: его отмечают с 2005 года. В преддверии праздника по всей стране организуют тематические инсталляции, гастрономические ярмарки и различные исторические выставки. Что отмечается в этот день и какие дополнительные выходные ждут россиян — в материале «Известий».

День народного единства: суть праздника, как отдыхаем в 2023 году

В текущем году День народного единства выпадает на субботу, поэтому празднование переносится на 6 ноября, понедельник. Россиян ждет сокращенная рабочая неделя и трехдневные выходные — с 4 по 6 ноября . Также 3 ноября по большинству рабочих графиков будет сокращенным днем, поскольку является предпраздничным.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

История праздника связана с событиями, произошедшими четыреста лет назад и доказавшими, что главная сила России — в ее единстве. В дни Смутного времени наши предки объединились, закрыв глаза на разницу в происхождении, общественном положении и религиозных убеждениях, чтобы выгнать польско-литовских интервентов.

В 1612 году второе народное ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым выступило из Нижнего Новгорода в Москву против польских захватчиков. В сражении за страну воинам помогла чудотворная икона Казанской Божией Матери. С победой ополчения в России закончились трудные годы Смуты, порождавшие государственно-политические и социально-экономические кризисы. На троне снова воцарился русский царь, Михаил Романов, а в 1613 году был утвержден День очищения России от зарубежных интервентов, празновавшийся 4 ноября. В 1649 году эта дата приобрела статус государственно-церковного праздника.

Свои коррективы внесла октябрьская революция 1917 года, 4 ноября упразднили из-за борьбы с любыми проявлениями религиозных верований. Праздник вернулся лишь в 2005 году, как доказательство единства и силы русского народа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

История праздника 4 ноября: как Минин и Пожарский освободили Москву

Исторически данное торжество связано с окончанием глубокого политического кризиса московского государства в XVII веке, вызванное пресечением царской династии Рюриковичей. Смутное время — период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых. Единое русское государство распалось, за 14 лет страна сменила семерых царей, появился «феномен самозванца» — Лжедмитрия I, а затем Лжедмитрия II и III, которые выдавали себя за младшего сына Ивана Грозного под именем Дмитрий Иванович.

В 1610 году власть в столице узурпировала Семибоярщина во главе с князем Федором Мстиславским , пустившая в Кремль польское войско с намерением посадить на русский престол католического короля. Московский патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православной веры . В результате возникло движение за освобождение Москвы от власти поляков. Однако первое антипольское восстание под предводительством Прокопия Ляпунова потерпело поражение.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В сентябре 1611 года Нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом снова создать народное ополчение. Его речь вдохновила нижегородцев: одни шли под знамена, а другие жертвовали на жалованье служивым людям. Пост главного воеводы занял Дмитрий Пожарский. Всего под знамена Минина и Пожарского удалось собрать около 10 тыс. человек. Во всенародном ополчении в освобождении русской земли от иностранных захватчиков принимали участие представители всех сословий и народов, входивших в состав русского государства. 22 октября (по старому стилю) с чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополчение сумело отвоевать Китай-город. Победа послужила сильным импульсом для возрождения государства, а икона стала предметом особого почитания. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, избрал новым царем Михаила Романова — так династия Романовых сменила Рюриковичей и правила в России более 300 лет.

Мероприятия на День народного единства в 2023 году

День народного единства в России — официальный выходной. На работу и учебу школьники и студенты пойдут во вторник, 7 ноября. Все торжественные мероприятия будут проходить в пятницу, а день отдыха переносится на понедельник, 6 ноября.

В честь праздника в школах проходят внеклассные занятия и познавательные мероприятия, которые помогают детям лучше узнать историю своей страны и ее народов. Дню народного единства посвящен классный час их цикла «Разговоры о важном», он прошел 30 октября. Цель урока — познакомить школьников с судьбоносными событиями 1612 года, сформировать чувство патриотизма.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, 4 ноября православные отметят день Казанской иконы Божией Матери. В эту дату в храмах пройдут поминальные службы по погибшим воинам. В городах страны организуют ярмарки, концерты и другие мероприятия, главные из которых проходят на родине лидеров ополчения — в Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве. Также 4 ноября принято возлагать цветы к памятнику Минину и Пожарскому.