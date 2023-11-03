Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 ноября, поздравил россиян с наступающим Днем народного единства.

«В самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл — День народного единства. Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», — сказал он в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

Он указал на то, что на всех переломных этапах России единство народа было ключевым.

Российский лидер напомнил, что западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на завоевание языка и культуры, что разрушает народы.

«Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры», — рассказал Путин.

По словам президента, народ исчезает как этнос, если разрушаются традиции, культура и история народа.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени.