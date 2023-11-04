Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади в День народного единства. Видео торжественной церемонии 4 ноября публикуют «Известия».

На кадрах видно, как российский лидер возложил к памятнику букет красных цветов. В ходе церемонии Путин кратко пообщался с патриархом Кириллом, поприветствовал присутствовавших представителей духовенства, юнармейцев и представителей молодежных организаций.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени. Руководителями народного ополчения, освободившего столицу, выступали земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

Накануне Путин в своем обращении к согражданам заявил, что на всех переломных этапах России единство народа было ключевым. Он также напомнил, что западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на завоевание языка и культуры, что разрушает народы.