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Кадет, чей отец погиб на СВО, рассказал о беседе с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Воспитанник Московского кадетского президентского училища войск национальной гвардии Егор Махонин, который 4 ноября рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своем отце, поделился впечатлениями от беседы с главой государства.

«У меня была мечта поговорить с президентом России, и сегодня она у меня исполнилась. Мне очень понравилось. Президент добрый, хороший. После этого я ощущал радость», — сказал кадет «Известиям».

Егор признался, что хочет стать кадровым военнослужащим, как и его отец, погибший в зоне спецоперации.

По словам мамы мальчика, ее муж всегда был патриотом России и прививал это чувство детям. Семья часто посещала исторические музеи и выставки. Дома вспоминают отца каждый день, Егор пошел учиться в кадетское училище, чтобы быть похожим на папу.

«Он знает, что его папа погиб, мы ходим на кладбище. Когда было 23 Февраля, сын сделал поделку и сказал мне, что мы унесем ее папе на могилу», — рассказала Наталья.

Утром в субботу после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве Путин пообщался с представителями общественных и молодежных движений. В ходе беседы он пообещал Егору Махонину пообщаться отдельно.

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