Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три пациента больницы в Донецке ранены при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Власти Харьковской области сообщили о повреждении предприятия
Общество
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Мир
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мир
В минздраве Палестины сообщили о шести жертвах авиаудара Израиля по Дженину
Мир
В Германии заявили о необходимости поставить Киеву крылатые ракеты Taurus
Мир
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
Общество
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Происшествия
Двое детей получили травмы из-за столкновения головами при катании на «ватрушке»
Спорт
Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном»
Мир
Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов
Происшествия
В Магадане загорелся склад автозапчастей на площади 750 кв. м
Общество
Сотрудники МЧС спасли сломавшую ногу в горах Бурятии туристку

В Дагестане прошел массовый зимний забег из Махачкалы в Каспийск

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане состоялся массовый зимний забег DAGRUN-2024 длиной 12 км из Махачкалы в Каспийск. Кадры с места 7 января показал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, который и сам принял участие в мероприятии.

«В Дагестане стартовал традиционный зимний забег. Сотни бегунов выбежали из Махачкалы в Каспийск. Много людей — здесь есть жители республики и гости столицы, туристы решили пробежать свои 12 км», — рассказал он.

Один из участников мероприятия, Али Алигаджиев, рассказал, почему выбрал для забега не обычные кроссовки.

«Если честно, мне удобно. Особенно когда грязь, не надо кроссовки снимать. В реку забежал, помыл и дальше побежал», — поделился он.

Еще одна участница, Мария Печерикина, приехала из другого города.

«Мы приехали из Ставропольского края в новый город, познакомиться с местными достопримечательностями. Для здорового образа жизни, для физического, эмоционального восстановления и удовлетворения», — рассказала она.

Магомедов также отметил, что некоторые люди бегут в наушниках или с портативными колонками. По его словам, несмотря на отсутствие призовых мест, скорость забега очень большая.

При этом пробежать такую дистанцию 7 января — это уже победа, считает корреспондент. Он напомнил, что всех участников наградят памятными медалями за популяризацию здорового образа жизни.

Забег был организован клубом DAGRUN. Маршрут протяженностью 12 км пролегает от проспекта Петра Первого в Махачкале до торгового центра «Волна» в Каспийске. Для безопасности участников мероприятия МВД по Республике Дагестан временно перекрывало движение на соответствующих улицах.

«Надо не мириться с санкциями, а создавать свои новые спортивные события»
Советник гендиректора FONBET Николай Оганезов — о поддержке российских спортсменов, активностях для болельщиков и пересмотре подхода к тотализатору

Ранее, 1 января, в России в девятый раз прошла всероссийская новогодняя акция «Забег обещаний». Участники акции должны были пробежать 2024 м и перед стартом дать себе обещания в новом году. Написать свои мечты и цели можно было на нагрудном номере, который выдавали при регистрации. «Забег обещаний» прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024