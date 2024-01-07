В Дагестане прошел массовый зимний забег из Махачкалы в Каспийск

В Дагестане состоялся массовый зимний забег DAGRUN-2024 длиной 12 км из Махачкалы в Каспийск. Кадры с места 7 января показал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, который и сам принял участие в мероприятии.

«В Дагестане стартовал традиционный зимний забег. Сотни бегунов выбежали из Махачкалы в Каспийск. Много людей — здесь есть жители республики и гости столицы, туристы решили пробежать свои 12 км», — рассказал он.

Один из участников мероприятия, Али Алигаджиев, рассказал, почему выбрал для забега не обычные кроссовки.

«Если честно, мне удобно. Особенно когда грязь, не надо кроссовки снимать. В реку забежал, помыл и дальше побежал», — поделился он.

Еще одна участница, Мария Печерикина, приехала из другого города.

«Мы приехали из Ставропольского края в новый город, познакомиться с местными достопримечательностями. Для здорового образа жизни, для физического, эмоционального восстановления и удовлетворения», — рассказала она.

Магомедов также отметил, что некоторые люди бегут в наушниках или с портативными колонками. По его словам, несмотря на отсутствие призовых мест, скорость забега очень большая.

При этом пробежать такую дистанцию 7 января — это уже победа, считает корреспондент. Он напомнил, что всех участников наградят памятными медалями за популяризацию здорового образа жизни.

Забег был организован клубом DAGRUN. Маршрут протяженностью 12 км пролегает от проспекта Петра Первого в Махачкале до торгового центра «Волна» в Каспийске. Для безопасности участников мероприятия МВД по Республике Дагестан временно перекрывало движение на соответствующих улицах.

Ранее, 1 января, в России в девятый раз прошла всероссийская новогодняя акция «Забег обещаний». Участники акции должны были пробежать 2024 м и перед стартом дать себе обещания в новом году. Написать свои мечты и цели можно было на нагрудном номере, который выдавали при регистрации. «Забег обещаний» прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах страны.