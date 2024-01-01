В России прошла новогодняя акция «Забег обещаний»

В России 1 января в девятый раз прошла всероссийская новогодняя акция «Забег обещаний». «Известия» публикуют кадры с места событий.

Участники акции должны были пробежать 2024 м и перед стартом дать себе обещания в новом году. Написать свои мечты и цели можно было на нагрудном номере, который выдавали при регистрации.

«Забег обещаний» прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах страны. Зарегистрироваться, распечатать номер для записи обещаний и выйти на старт можно было также в любой другой точке мира.

«Дистанция небольшая, поэтому будет всё нормально. Бегаем всегда, в любое время, в любой день. <...> 1 января не исключение. Теперь нужно сжечь калории, которые за новогодним столом наели», — рассказала участница забега, пришедшая в костюме космонавта «Известиям».

Ранее, 16 сентября, в России прошел «Кросс наций», объединивший 340 тыс. любителей бега. На выбор участники могли преодолевать дистанции от 200 м до 12 км. Самые масштабные забеги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Волгограде.