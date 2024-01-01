Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Политика
ЦИК РФ завершил прием документов для участия в выборах президента России
Армия
Путин вручил памятные значки участникам спецоперации
Мир
Американский подполковник оценил потери ВСУ в 500 тыс. военнослужащих
Общество
В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ
Общество
В России прошла новогодняя акция «Забег обещаний»
Мир
Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек
Общество
Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
Общество
Путин провел еще одну встречу с участниками СВО
Общество
В новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка
Происшествия
Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Тверской области
Мир
Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений

В России прошла новогодняя акция «Забег обещаний»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 1 января в девятый раз прошла всероссийская новогодняя акция «Забег обещаний». «Известия» публикуют кадры с места событий.

Участники акции должны были пробежать 2024 м и перед стартом дать себе обещания в новом году. Написать свои мечты и цели можно было на нагрудном номере, который выдавали при регистрации.

«Забег обещаний» прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах страны. Зарегистрироваться, распечатать номер для записи обещаний и выйти на старт можно было также в любой другой точке мира.

«Дистанция небольшая, поэтому будет всё нормально. Бегаем всегда, в любое время, в любой день. <...> 1 января не исключение. Теперь нужно сжечь калории, которые за новогодним столом наели», — рассказала участница забега, пришедшая в костюме космонавта «Известиям».

Маши и медведи: какие персонажи заполонили новогодние утренники
Принцессы, мушкетеры и лисички соперничают со Снежной королевой

Ранее, 16 сентября, в России прошел «Кросс наций», объединивший 340 тыс. любителей бега. На выбор участники могли преодолевать дистанции от 200 м до 12 км. Самые масштабные забеги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Волгограде.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024