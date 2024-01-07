Девятиклассник избил 31-летнего мужчину в новогоднюю ночь в Петербурге

В Санкт-Петербурге девятиклассник избил 31-летнего мужчину на набережной Фонтанки в новогоднюю ночь. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 7 января.

По его данным, мужчину нашли ранним утром 1 января лежащим и истекающим кровью около дома 166 на набережной. Он был доставлен в больницу с серьезными травами.

«Выяснилось, что мужчину избил девятиклассник из Мурманской области, пострадавшего нашли буквально в паре домов от его места жительства», — рассказал источник.

Избивший мужчину подросток 6 января был задержан и помещен в изолятор. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

5 января, также в Петербурге, мужчина проломил череп посетителю бара, забив его до смерти. Инцидент произошел в заведении на проспекте Просвещения, где между двумя посетителями бара завязался конфликт, переросший в драку. В результате один из ее участников получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение, где скончался.