В Санкт-Петербурге мужчина до смерти забил посетителя бара

В Санкт-Петербурге мужчина проломил череп посетителю бара, забив его до смерти. Как сообщил в субботу, 6 января, источник «Известий», 61-летний пострадавший получил множественные травмы и скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

По данным источника, инцидент произошел 5 января в заведении на проспекте Просвещения. Как он отметил, между двумя посетителями бара завязался конфликт, переросший в драку.

«Скорая забрала избитого мужчину из бара в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом черепа. Этой же ночью он скончался», — рассказал источник.

Он добавил, что по подозрению в совершении преступления уже задержан 41-летний программист, он помещен под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 января также в Петербурге водитель такси избил и ударил ножом пассажира. Уточнялось, что 36-летний мужчина возвращался домой к жене от гостей на такси и во время поездки у него произошел конфликт с водителем, который избил пассажира, а затем ударил его ножом в лицо и руку.

Жена пострадавшего сообщила о случившемся в полицию, мужчину доставили в больницу. Таксиста задержали, им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга. Правоохранители начали проверку.