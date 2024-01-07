Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка

Президент России Владимир Путин рассказал 7 января после рождественской службы в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарево, как вернул из Нью-Йорка икону Елизаветы Федоровны — жены московского генерал-губернатора Сергея Александровича.

«Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда в церковь. А эта церковь была их домовым храмом», — рассказал глава государства.

На службе присутствовали семьи военных, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Путин также поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Также христиан поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».