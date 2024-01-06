Главное праздничное богослужение проходит в Казанском соборе в Петербурге

В Казанском кафедральном соборе вечером 6 января в Санкт-Петербурге началась праздничная литургия.

К торжественной церемонии присоединился губернатор города Александр Беглов, который вместе с прихожанами отмечает Рождество Христово.

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности — без страха и уныния.

Накануне в храм Христа Спасителя доставили икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым. Образ был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. Перед Святой Троицей молебен совершил митрополит Григорий в сослужении епископа Кирилла, протоиерея Георгия Мартынова и протоиерея Андрея Марущака.