На Украине назвали «мобилизацию» словом 2023 года

Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвал словом 2023 года термин «мобилизация». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте словаря.

«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации», — отмечается в публикации от 5 января.

Кроме того, в материале отметили, что второе место заняло понятие «контрнаступление», которое «получило значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и, как следствие, принесло больше фрустрации, чем видимых результатов». Среди прочих претендентов на звание слова года также были следующие: «уклонист», «яйца по 17 гривен» как «символ» коррупции в минобороны Украины, «блокада/деблокада», «дрон» и некоторые другие термины, связанные с военной тематикой.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.