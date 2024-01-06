Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании назвали раздел Украины единственным решением для Запада
Общество
Участника вечеринки Ивлеевой VACIO повторно задержали за мелкое хулиганство
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Мир
Во Франции призвали к ликвидации НАТО для скорейшего наступления мира на Украине
Мир
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Мир
Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
Мир
Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в Бразилии в возрасте 92 лет
Мир
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году
Общество
В Рождество в Москве будет работать около 550 храмов
Мир
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
Мир
КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей
Общество
Синоптик спрогнозировал до –24 градусов в ночь на Рождество в Москве
Мир
Welt рассказала о тяжелых потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей
Сюжет:

На Украине назвали «мобилизацию» словом 2023 года

«Мыслово»: «мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhiihudakukrinform
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвал словом 2023 года термин «мобилизация». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте словаря.

«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации», — отмечается в публикации от 5 января.

Кроме того, в материале отметили, что второе место заняло понятие «контрнаступление», которое «получило значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и, как следствие, принесло больше фрустрации, чем видимых результатов». Среди прочих претендентов на звание слова года также были следующие: «уклонист», «яйца по 17 гривен» как «символ» коррупции в минобороны Украины, «блокада/деблокада», «дрон» и некоторые другие термины, связанные с военной тематикой.

Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру
Власти хотят призывать инвалидов, молодежь и беженцев

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024