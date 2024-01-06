В Екатеринбурге разыскивают пропавшую в конце декабря женщину

В Екатеринбурге ведутся поиски 31-летней женщины, которая 26 декабря ушла из дома и не вернулась. С тех пор ее местоположение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 6 января.

«26 декабря 2023 года вышла из дома и не вернулась», — указано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется, пропавшая была одета в черный пуховик, черную шапку, светло-песочный спортивный костюм и ботинки того же цвета.

5 января сообщалось, что двух пропавших в Красноярской крае 15-летних школьниц сотрудники полиции нашли в одном из кафе Центрального района краевого центра. 4 января около 15:00 часов девочки ушли из дома, а с 21:00 сотовые телефоны подростков были недоступны. Правоохранители оперативно создали поисковые группы и отыскали девочек.