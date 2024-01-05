В Красноярском крае нашли двух пропавших старшеклассниц

Двух пропавших в Красноярской крае 15-летних школьниц нашли сотрудники полиции в одном из кафе Центрального района краевого центра. Здоровью девочек ничего не угрожает, сообщила в пятницу, 5 января, пресс-служба местного главка МВД.

О пропаже школьниц ранее сообщили родители. По их словам, 4 января около 15:00 часов девочки ушли из дома, а с 21:00 сотовые телефоны подростков были недоступны. Правоохранители оперативно создали поисковые группы и отыскали девочек.

«Сейчас подростки доставлены в отдел полиции, где с ними и их родителями проводится работа по установлению причин и условий ухода», — заключили красноярские полицейские в своем Telegram-канале.

Ранее, 29 декабря, спасатели на Камчатке завершили поиски двоих мужчин, которые, выехав 26 декабря на снегоходах из Вилючинского городского округа, не вернулись домой. Снегоходчики оказались живы, их эвакуировали.