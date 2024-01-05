ABH Holdings взыщет с Киева $1 млрд за национализацию Sense Bank

Люксембургская корпорация ABH Holdings, которая владеет Альфа-банком, решила взыскать с Украины $1 млрд из-за национализации последней Sense Bank, раньше называвшегося «Альфа-банк Украина». Об этом холдинг 4 января сообщил на своем официальном сайте.

В настоящий момент соответствующий иск уже направлен в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

«ABH Holdings требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации», — говорится в заявлении корпорации.

В тексте также указано, что правовым основанием для подачи искового заявления стал договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и киевскими властями о «взаимном поощрении и защите инвестиций».

О том, что Украина начала процесс национализации местного отделения Альфа-банка, стало известно еще 4 декабря 2022 года. Тогда об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в телеэфире. Изначально был проведен ребрендинг, в ходе которого название сменили на Sense Bank.

Подоляк также отметил, что национализация Альфа-банка будет не такой сложной, как национализация Приватбанка в 2016 году, потому что в Альфа-банке Украины меньше людей располагают вкладами. Он подчеркнул, что национализация проходит «в соответствии с законом».

Незадолго до этого, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Отмечается, что подобная процедура предусмотрена в период проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса.