Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Документ в среду, 26 октября, размещен на сайте Верховной рады.

«Государство в лице министерства финансов Украины участвует в выводе с рынка (национализации. — Ред.) системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобная процедура предусмотрена в период проведения специальной военной операции (СВО) РФ на территории Украины.

Согласно закону, Нацбанк может принять решение о признании системообразующего банка неплатежеспособным, после чего регулятор обязан известить об этом сам банк, а также правительство Украины. Затем, согласно закону, кабмин решит, необходимо ли национализировать такой банк. В случае положительного решения государство выкупит акции банка у владельцев за 1 гривну.

В настоящий момент в списке системообразующих банков значится 14 финансовых организаций. Среди них как государственные, так и частные украинские банки, включая Альфа-банк-Украина.

Днем ранее сообщалось, что Зеленский попросил у Евросоюза (ЕС) $38 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины. Он заявил, что после начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно.