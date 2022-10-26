Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения намерена инициировать встречу лидеров ОДКБ по ситуации на границе
Общество
Регионам направят почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработникам
Авто
Mercedes-Benz увеличила прибыль в III квартале 2022 года
Происшествия
ВСУ выпустили десят ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в ДНР
Мир
Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
Мир
Россия намерена сохранить безвизовый въезд для украинцев
Общество
СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников
Политика
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания
Мир
В Японии назвали попытки США помочь Европе источником ее проблем
Мир
СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии
Мир
Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку

Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков Украины

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Документ в среду, 26 октября, размещен на сайте Верховной рады.

Западный блок: банки ЕС массово прекращают прием SWIFT-платежей из России
С чем это связано и каковы альтернативные варианты для переводов за рубеж

«Государство в лице министерства финансов Украины участвует в выводе с рынка (национализации. — Ред.) системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобная процедура предусмотрена в период проведения специальной военной операции (СВО) РФ на территории Украины.

Согласно закону, Нацбанк может принять решение о признании системообразующего банка неплатежеспособным, после чего регулятор обязан известить об этом сам банк, а также правительство Украины. Затем, согласно закону, кабмин решит, необходимо ли национализировать такой банк. В случае положительного решения государство выкупит акции банка у владельцев за 1 гривну.

В настоящий момент в списке системообразующих банков значится 14 финансовых организаций. Среди них как государственные, так и частные украинские банки, включая Альфа-банк-Украина.

Днем ранее сообщалось, что Зеленский попросил у Евросоюза (ЕС) $38 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины. Он заявил, что после начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022