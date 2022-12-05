На Украине начали национализацию Альфа-банка

На Украине начался процесс национализации украинского отделения Альфа-банка. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в телеэфире.

«Альфа-банк [Украина] уже прошел ребрендинг, это уже Сенс банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал он.

Подоляк также отметил, что национализация Альфа-банка будет не такой сложной, как национализация Приватбанка в 2016 году, потому что в Альфа-банке Украины меньше людей располагают вкладами. Он подчеркнул, что национализация проходит «в соответствии с законом». Панических настроений, заметил Подоляк, не наблюдается.

Ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Отмечается, что подобная процедура предусмотрена в период проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Согласно закону, Нацбанк может принять решение о признании системообразующего банка неплатежеспособным, после чего регулятор обязан известить об этом сам банк, а также правительство Украины. Затем кабмин решит, необходимо ли национализировать такой банк. В случае положительного решения государство выкупит акции банка у владельцев за 1 гривну.