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На Украине начали национализацию Альфа-банка

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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На Украине начался процесс национализации украинского отделения Альфа-банка. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в телеэфире.

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«Альфа-банк [Украина] уже прошел ребрендинг, это уже Сенс банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал он.

Подоляк также отметил, что национализация Альфа-банка будет не такой сложной, как национализация Приватбанка в 2016 году, потому что в Альфа-банке Украины меньше людей располагают вкладами. Он подчеркнул, что национализация проходит «в соответствии с законом». Панических настроений, заметил Подоляк, не наблюдается.

Ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Отмечается, что подобная процедура предусмотрена в период проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Согласно закону, Нацбанк может принять решение о признании системообразующего банка неплатежеспособным, после чего регулятор обязан известить об этом сам банк, а также правительство Украины. Затем кабмин решит, необходимо ли национализировать такой банк. В случае положительного решения государство выкупит акции банка у владельцев за 1 гривну.

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