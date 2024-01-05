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Американский экономист предрек переход стран на расчеты в нацвалютах

Экономист Сакс: страны откажутся от доллара и перейдут на расчеты в нацвалютах
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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Государства во всем мире постепенно придут к отказу от использования доллара в международной торговле, и вместо перехода на какую-то одну альтернативную валюту они будут использовать национальные валюты. Таким мнением 5 января с «Известиями» поделился профессор Колумбийского университета в США, экономист Джеффри Сакс.

«Я не думаю, что будет одна валюта, которая заменит доллар, но есть несколько способов избежать использования банковской системы, базирующейся в США», — указал специалист.

Сакс также перечислил три изменения, которые ожидаются в скором времени. Во-первых, государства регулярно будут договариваться об использовании валют друг друга на двусторонней основе. Во-вторых, роль валют целого ряда стран, например китайского юаня, увеличится в мировой торговле. Кроме того, профессор отметил, что крупные международные объединения, такие как БРИКС, создадут внутренние способы по облегчению совершения платежей без использования доллара.

Экономист также спрогнозировал, что ряд центральных банков прибегнет к использованию цифровых валют, что укрепит их роль в мире.

Говоря о российской экономике и рубле, Сакс подчеркнул, что нацвалюта РФ в будущем будет использоваться, чтобы избежать расчетов в долларах, как это начало происходить в течение последних двух лет. По его словам, рубль, являющийся ключевой валютой стран БРИКС, станет важной частью процесса перехода на недолларовые расчеты.

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Ранее в этот день директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в разговоре с «Известиями» заявил, что единая валюта стран БРИКС+ могла бы сместить доллар с занимаемой им роли резервной валюты в международных расчетах и тем самым прекратить его гегемонию на мировых рынках. Он убежден, что эта валюта отобрала бы у доллара доли в тех странах, где в настоящее время господствуют США.

Между тем 26 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия во время своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году намерена работать с партнерами по организации над расширением расчетов в национальных валютах. По словам главы государства, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран.

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