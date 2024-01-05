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Экономист назвал условие прекращения гегемонии доллара

Экономист Колташов: создание валюты БРИКС прекратит гегемонию доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Единая валюта стран БРИКС+ могла бы сместить доллар с занимаемой им роли резервной валюты в международных расчетах и тем самым прекратить его гегемонию на мировых рынках. Таким мнением 5 января с «Известиями» поделился директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Специалист напомнил, что в последние два года независимые государства с развивающимися экономиками начали активнее переходить на расчеты в национальных валютах. По его словам, политика Запада по повышению ключевых ставок и борьбе с инфляцией доллара стала настоящим бедствием для мировой экономики и ускорила рост инфляции в странах Глобального Юга. В связи с этим многие из них решили отказаться от поддержки доллара своими товарами.

Несмотря на это, доллар показал хорошие результаты по использованию в мире по итогам 2023 года, указал Колташов. Это случилось из-за того, что США заставили своих европейских союзников активнее использовать доллар во внешней торговле в ущерб интересам их собственных валют. При этом к началу текущего года стоимость доллара в золоте снизилась, что говорит о недоверии потребителей к американской валюте, подчеркнул экономист.

В настоящее время доллар используется в качестве резервной валюты во всем мире, и аналога ему пока нет. Однако собственная валюта стран БРИКС+ могла бы стать аналогом, убежден эксперт.

«Как только в клубе БРИКС группа участников создаст новую резервную валюту, которая будет иметь различные формы, валюту, которая будет продаваться на бирже, у которой будут предел и миссии определенные, например, с золотым запасом, то эта валюта очень быстро окажется весьма востребованной на мировом рынке», — сказал Колташов.

Он убежден, что эта валюта отобрала бы у доллара доли в тех странах, где в настоящее время США господствуют. Но пока ряд членов объединения выражает нерешительность к форсированию создания валюты, несмотря на наличие спроса на нее, указал экономист.

«Главные страшные события для доллара всё еще впереди», — резюмировал эксперт.

Час БРИКС: как расширение изменит организацию
И к каким еще решениям пришли участники саммита в ЮАР

В октябре министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между компаниями их стран осуществлялись без ограничений и проблем, поэтому обсуждается вопрос создания собственной валюты. Он отметил, что наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов, подкрепленной при этом какими-то реальными активами.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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