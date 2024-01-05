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В «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере Ахметова

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Разговоры о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский «Зенит» преждевременны, отметил 5 января председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

В Telegram-каналах распространилась информация, что 26-летний футболист перейдет в зимнее трансферное окно из «Краснодара» в «Зенит».

Портал «Чемпионат» указал, что сумма трансфера может составить около 100 млн рублей.

«Преждевременно говорить», — заявил Медведев в разговоре с «РИА Новости».

Ахметов в июле 2022 года перешел в качестве свободного агента в «Краснодар» из московского ЦСКА. В этом сезоне футболист провел 21 матч, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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Ранее, 2 января, журналист Фабио Алейшо сообщил, что защитник бразильского футбольного клуба «Флуминенсе» Нино в скором времени может перейти в «Зенит». Сумма трансфера составит около €6 млн. Переговоры находятся в завершающей стадии.

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