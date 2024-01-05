В парках Москвы появились пункты бесплатной раздачи горячих напитков

Посетители московских парков смогут бесплатно угоститься горячими безалкогольными напитками в пунктах их раздачи. Об открытии таких точек 5 января сообщается на портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что в подведомственных Департаменту культуры Москвы парках будут бесплатно раздавать чай, кофе и глинтвейн.

«В морозную погоду с 10:00 до 22:00 горожан будут угощать горячим чаем в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка «Дубки». В саду «Эрмитаж» этот напиток будут раздавать с 11:00 до 17:00 в павильонах проката около катков, а также с 13:00 до 23:00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием», — уточняется в сообщении.

Горячие напитки также будут организованы в парке Горького, парке «Северное Тушино», парке Дружбы, парке Фили, парке 50-летия Октября, Петровском парке и других.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, теперь морозы начнут немного слабеть. По его словам, теперь температура воздуха будет 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина также рассказала, что с 5 по 8 января во всех округах столицы пройдут рождественские мероприятия: спектакли, концерты, мастер-классы. Рождественская программа пройдет на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы.