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В Москве анонсировали рождественскую программу с 5 по 8 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия: спектакли, концерты, мастер-классы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» и в парках. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше — концерты, экскурсии и ярмарки. Желающие могут присоединиться к акции «Москва помогает», — отметила вице-мэр.

Рождественская программа пройдет на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы. 6 и 8 января в пространстве на Сухонской улице желающих научат делать глиняные новогодние игрушки и деревянные домики. 7 января на Манежной площади покажут, как создать сияющую звезду и сделать елочное украшение из бумаги. В тот же день в Олимпийской деревне распишут матрешек и сделают украшения в виде старинных монет.

6 и 7 января на катке на площади Революции представят ледовые шоу «Щелкунчик», «Золотой ключик» и «Золушка». В эти же дни на площадке в Теплом Стане можно будет увидеть «Царевну-лягушку», а в Марьине — «Белоснежку».

В Парке Горького и на 25 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» покажут детские спектакли. К примеру, 6 января на Городецкой улице ребята увидят постановку «Рождество в облаках», 7 января на Коптевском бульваре — «Госпожу Метелицу».

В саду «Эрмитаж» 6 января пройдут рождественские чтения и устроят мастер-класс по декорированию. В тот же день музей-заповедник «Коломенское» организует музыкальную программу, посвященную традициям предков.

7 января на территории усадьбы «Измайлово» пройдут рождественские гуляния, а на главной сцене парка «Фили» состоится концерт. 8 января в саду имени Н.Э. Баумана устроят «Бал в валенках»: гости будут танцевать в традиционных русских костюмах: душегреях, платках, кафтанах и зипунах.

В рамках проекта «Рождественская открытка с ВДНХ летит по всей стране» желающие смогут отправить по почте поздравление своим знакомым и близким из других городов России — достаточно заполнить открытку и опустить ее в почтовый ящик.

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