Кравцов исполнил мечту девочки из Екатеринбурга в рамках «Елки желаний»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечту маленькой Ангелины из Екатеринбурга в рамках благотворительной акции «Елка желаний», посетив вместе с ребенком и ее семьей Московский зоопарк.

Ангелина Зиновьева с сестрой Лилией, мамой Наталией и министром отправились в зоопарк, чтобы увидеть панд. Сотрудники зоопарка познакомили девочку с самцом Жуи. Ангелина также попросила министра показать ей жирафа.

Затем семья из Екатеринбурга прогулялась по выставке-форуму «Россия» на ВДНХ, где они ознакомились с иммерсивной выставкой, достижениями регионов и экспозицией министерства просвещения. Маме с девочками также посчастливилось встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кравцов поздравил Ангелину и Лилю с Новым годом и подарил подарки.

Накануне российские министры, в числе которых главы МИДа Сергей Лавров, Минцифры Максут Шадаев, Минтруда Антон Котяков и Минфина Антон Силуанов, 4 января приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарили детям подарки.

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты. Мальчик мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также российский лидер поговорил с Никитой по телефону.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.