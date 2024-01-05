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Южная Корея провела учения на островах в Желтом море в ответ на обстрел КНДР

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Фото: Global Look Press/Song Chengfeng
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Военные Южной Кореи провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи островов Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР. Об этом 5 января сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах. Южнокорейская сторона провела обстрел акватории при помощи самоходных артиллерийских установок K9. Маневры начались около 15:00 (09:00 мск).

Как отмечается, южнокорейская морская пехота провела учебные стрельбы по морским условным целям впервые с заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года. Оно устанавливало морские буферные зоны, где запрещалось вести артиллерийский обстрел. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.

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В этот же день береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00–05:00 мск). Пострадавших не было. Военные Южной Кореи отметили, что примут ответные меры на подобные атаки.

Ранее, 31 декабря, в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, если он решит применить против Сеула ядерное оружие.

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