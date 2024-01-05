Судно под флагом Либерии с индийским экипажем захвачено у побережья Сомали

Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии с индийским экипажем на борту захвачено у побережья Сомали. Об этом 5 января сообщил новостной журнал India Today.

Как отмечается, на борту судна находятся 15 индийских членов экипажа.

По данным издания, Военно-морские силы (ВМС) Индии внимательно следят за захваченным судном.

«Самолеты ВМС Индии наблюдали за самолетом, и была установлена ​​связь с экипажем, находившимся в безопасном месте на борту корабля», — сказано в сообщении.

Кроме того, военный корабль ВМС Индии INS Chennai направляется к захваченному судну, чтобы разобраться с ситуацией.

Ранее, 19 ноября, грузовое судно Galaxy Leader японской компании Nippon Yusen KK было захвачено хуситами «Ансар Аллах» недалеко от побережья Персидского залива. Оно направлялось из Турции в Индию под флагом Багам. На его борту находятся 25 человек. Члены экипажа являются гражданами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Судно до сих пор не освобождено.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.