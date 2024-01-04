В Калининграде на реке Преголя затонуло прогулочное судно

Прогулочное судно «Нева» затонуло на реке Преголя в Калининграде, на борту никого не было. Об этом 4 января сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

«Проводится доследственная проверка по факту того, что 4 января 2024 года в городе Калининграде на реке Преголя ушло под воду прогулочное судно «Нева». На момент подтопления судно не эксплуатировалось, на борту никого не было», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливается ущерб. Следствие также проводит осмотр места происшествия и устанавливает обстоятельства произошедшего.

В июле в Чувашии перевернулся и затонул легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял. На борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, было 10 человек, в том числе шесть детей. Спасжилеты были только у половины из них. В результате происшествия погибли шестимесячный ребенок, а также восьмилетний мальчик.