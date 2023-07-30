Тело младенца обнаружили после опрокидывания лодки в Чувашии

В Чувашии обнаружили тело шестимесячного младенца после того, как лодка с ним перевернулась на Волге. Об этом 30 июля сообщило Главное управление МЧС России по республике в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 июля вечером, когда на регион обрушилась непогода. Легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял, перевернулся и затонул.

В это время на борту находились 10 пассажиров, в том числе шестеро детей, притом что судно было рассчитано на пятерых человек.

«Предположительно, двигатель лодки заглох в пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины», — отметили в МЧС.

В ходе поисковой операции, проходившей ночью в тяжелых погодных условиях, удалось найти восьмерых человек. Один из них, шестимесячный ребенок, погиб. Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу.

Продолжаются поиски 34-летнего судоводителя и восьмилетнего пассажира.

Ранее, 24 июля, неподалеку от дамбы в Кронштадте под Санкт-Петербургом перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. В результате инцидента один из них погиб.