В результате переворота лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек

Неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. В результате инцидента один из них погиб, о чем 24 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле г. Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

21 июля стало известно о крушении прогулочного катера «Карвер-41» в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. В момент аварии на борту находилось девять человек. Следователями были задержаны капитан катера 1984 года рождения, скрывшийся после происшествия, а также мужчина 1979 года рождения, которому собственник передал судно для проведения следственных мероприятий.