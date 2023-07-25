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В результате переворота лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек

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Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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Неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. В результате инцидента один из них погиб, о чем 24 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле г. Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

21 июля стало известно о крушении прогулочного катера «Карвер-41» в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. В момент аварии на борту находилось девять человек. Следователями были задержаны капитан катера 1984 года рождения, скрывшийся после происшествия, а также мужчина 1979 года рождения, которому собственник передал судно для проведения следственных мероприятий.

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