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Два человека задержаны по делу о затонувшем в Финском заливе катере

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Фото: Западное МСУТ СК России
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Два человека задержаны по уголовному делу о затоплении пассажирского катера в Финском заливе. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщило на своем сайте.западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователями были задержаны капитан катера 1984 года рождения, скрывшийся после происшествия, а также мужчина 1979 года рождения, которому собственник передал судно для проведения мероприятий, уточнили в ведомстве.

Продолжается расследование уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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О крушении прогулочного катера «Карвер-41» в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге стало известно 21 июля. В момент аварии на борту находилось девять человек.

В результате инцидента погиб один человек. Согласно одной из версий, к ЧП могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.

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