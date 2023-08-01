В Чувашии найдено тело восьмилетнего мальчика с затонувшего на Волге катера

В Чувашии найдено тело ребенка, который был пассажиром затонувшего на Волге катера. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Тело 8-летнего мальчика обнаружили у берега в нескольких километрах от места происшествия», — сообщило ведомство.

Судьба водителя судна остается неизвестной.

В поисково-спасательной операции участвуют восемь сотрудников МЧС РФ, задействованы четыре единицы техники и беспилотник.

Инцидент произошел 29 июля вечером, когда на регион обрушилась непогода. Легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял, перевернулся и затонул. На борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, было 10 человек, в том числе шесть детей. Спасжилеты были только у половины из них.

После ЧП в ходе поисковой операции удалось найти восьмерых пассажиров. Один из них, шестимесячный ребенок, погиб. Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу.