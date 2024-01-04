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Бойцы отряда «Барс-12» поздравили россиян с Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» поздравили жителей России с Новым годом и передали им теплые пожелания. В четверг, 4 января, с ними пообщался корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Военные создают новогоднее настроение даже в землянках, украшая помещение гирляндой.

Медик отряда по случаю праздника пожелал россиянам мира, спокойствия, счастья и благополучия. Солдат с позывным «Юниор» выразил благодарность за переданные бойцам подарки и уделенное внимание.

«Самое главное — это внимание. Приятно то, что всё-таки про нас не забывают. Такое маленькое внимание, маленький сюрприз, подарок, заставляет немножко вспомнить детство даже, когда в детстве искали подарки под елкой», — поделился он, добавив, что любимые новогодние фильмы в этом году он вынужден вспоминать только у себя в голове.

Боец с позывным «Сталкер» также рассказал, что военным приятно получать новогодние письма. По его словам, они их читают, а затем обмениваются друг с другом.

«Знаете, когда читаешь письмо, аж прям дрожь пробирает, когда маленький ребенок пишет незнакомому человеку со словами поддержки. Это дорогого стоит», — указал он.

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Ранее, 2 января, военнослужащие батальона имени Д.М. Карбышева ВС РФ рассказали Зименкину о праздновании Нового года под Артемовском (украинское название — Бахмут). Бойцы в укрытии нарядили елку в то время, как на улице шел обстрел и контрбатарейная борьба.

До этого, 1 января, военные Вооруженных сил России поздравили россиян с наступившим 2024 годом. Военнослужащие пожелали счастья, благополучия и здоровья. Также они выразили благодарность народу России за помощь и поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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