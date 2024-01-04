Зураб Церетели рассказал об учебе у Пикассо и Шагала в Париже

Художнику Зурабу Церетели исполнилось 90 лет. Его творения изучают искусствоведы и студенты, а когда-то он сам учился у Пабло Пикассо, часами просиживая в его мастерской. На что он обращал внимание в первую очередь, узнала 4 января корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Увидев камеру, он приветливо машет рукой: заходите. И тут же поворачивается к мольберту, где расцветают желтым любимые подсолнухи. Яркие цветы Церетели пишет, чтобы раскрасить зимнюю серость.

«Подсолнухи работают так же, как лето. Цвет! Я люблю, чтобы не потерять колоритное отношение к предмету», — рассказал художник.

Его рабочий день и в 90 лет начинается в мастерской. За кисточки и краски берется после ледяного душа, а пару лет назад по утрам он еще и штангу поднимал.

На стенах дачи в Переделкино для картин почти не осталось места. Он создал более 5 тыс. работ: живопись, графика, мозаика, скульптура.

Некоторые работы художника приняли не сразу. Так, 30-метровая «Слеза скорби» — подарок в память жертв 11 сентября — вызвала непристойные ассоциации. Вместо Нью-Йорка ее установили в Нью-Джерси. Испанской Севилье пришлось искать место под 45-метровую скульптуру «Рождение нового человека». Москва помитинговала, но смирилась почти со 100-метровым Петром I, а Пуэрто-Рико Церетели подарил гигантского Колумба, которого так и не приняли в США.

Современное искусство он изучал в Париже, который долго не мог смириться с Эйфелевой башней. Там он наблюдал, как работают художники Пикассо и Марк Шагал.

«Почему Пикассо любил, потому что я смотрел, как он работает у себя в мастерской. Он перед зеркалом делал какие-то движения, убегал, переносил на холсте. Так что от жизни исходил», — поделился Церетели.

Зураб Церетели — грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, президент Российской академии художеств. В 1970–1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отметил многогранный и самобытный талант Церетели. Он отметил педагогическую и общественную деятельность художника, а также его стремление служить культуре.