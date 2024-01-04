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Путин отметил многогранный и самобытный талант художника Зураба Церетели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поздравил главу Российской академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием и отметил его самобытный талант. Соответствующая телеграмма опубликована 4 января на сайте Кремля.

«За годы неустанного творческого поиска Вы в полной мере реализовали свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добились высокого профессионального признания», — отметил он.

Российский лидер указал также и на педагогическую и общественную деятельность Церетели, а также на его стремление служить культуре.

Зураб Церетели — грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, президент Российской академии художеств. В 1970–1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. Кроме того, его произведения украшают улицы, площади и здания столицы, городов России, стран СНГ и других зарубежных государств.

Церетели: «Столько талантливых художников, как в России, нет нигде»
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Ранее, 2 января, Путин поздравил с днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Он отметил его блистательный талант и созидательную энергию.

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