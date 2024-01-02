Путин отметил блистательный талант хореографа Юрия Григоровича

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована 2 января на сайте Кремля.

«Блистательный талант и созидательную энергию, всю свою жизнь вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что многогранная творческая и наставническая деятельность Григоровича является ярким примером высочайшего профессионализма и преданности избранному делу.

«Желаю вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего», — обратился Путин к балетмейстеру, а также поздравил его с новогодними праздниками.

Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Был учеником Бориса Шаврова и Алексея Писарева. В 1961-м стал хореографом Театра оперы и балета Ленинграда, в 1964-м его пригласили в московский Большой театр.

Постановки хореографа давались на сцене Москвы свыше 3 тыс. раз, рекордсменом остается «Щелкунчик». Балетмейстера приглашали для постановки в 20 стран мира.