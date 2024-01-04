В Роспотребнадзоре заявили о переходе COVID-19 в разряд сезонных заболеваний

Есть основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Об этом 4 января заявил «РИА Новости» директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин

«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — сказал он.

Акимкин добавил: сам вирус мутировал, поэтому на данный момент не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев. Кроме того, сейчас у специалистов есть все средства для наблюдения за инфекцией. Выстроен геномный эпиднадзор, позволяющий отслеживать все случаи заболевания и рассматривать их детально.

При этом ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений, добавил Акимкин.

Ранее, 20 декабря, департамент здравоохранения Москвы заявил, что существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице не наблюдается. В департаменте отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает показателя за аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике коронавируса.

13 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.