Двухэтажное кафе обрушилось после взрыва в казахстанском Уральске

Двухэтажное кафе Rizyq («Ризык») в Уральске (Казахстан) рухнуло после взрыва и пожара ночью 4 января. На место происшествия прибыл аким области Нариман Торегалиев для отслеживания ситуации. Спасатели разбирают завалы.

«Звонок о пожаре поступил в 2:07 (23:07 3 января мск). По прибытии первого подразделения в 2:17 установили, что предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м с продолжительным горением на 25 кв. м», — сообщили на странице департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Потушить возгорание удалось в 2:40 (23:40 мск). Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области сообщил о пострадавших, но не стал уточнять их количество.

Ранее, 27 декабря, в пресс-службе удмуртского МЧС сообщала, что в Ижевске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, в котором пострадал один человек. От хлопка пострадал молодой человек 2004 года рождения, его госпитализировали.

21 декабря в Татарстане хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Травмы получили четыре человека.