Поезд из Нижнего Новгорода в Москву опоздал на 2,5 часа

Поезд типа «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва прибыл в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам. Об этом 4 января сообщает Московская железная дорога (МЖД).

«3 января в 23:38 (мск) на станции Лефортово Малого кольца МЖД по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда №707 сообщением Нижний Новгород – Москва», — говорится в сообщении.

В результате инцидента поезд сильно опоздал, однако в МЖД заверили, что на движение других поездов ситуация не повлияла. Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Как указали в Приволжской транспортной прокуратуре, обстоятельства задержки движения скоростного поезда «Ласточка» находятся на проверке у Владимирской прокуратуры. По данным ведомства, остановка произошла по техническим причинам.

«Поезд останавливался на станциях Второво и Петушки. Общее время задержки составило около одного часа, после чего поезд продолжил движение по маршруту и прибыл на станцию назначения. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, а также соблюдение прав пассажиров», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пассажирка задержавшегося поезда рассказала «Известиям» подробности произошедшего. По ее словам, люди жаловались на отсутствие информации о причинах задержки и холод в вагонах. Также при остановке поезда выключался свет и люди в вагонах мерзли, добавила она.

Ранее, 23 декабря, в Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд столкнулся с автомобилем. В результате случившегося никто не пострадал.