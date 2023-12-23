В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем
В Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
«[Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура] проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившимся в габарите пути автомобилем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения локомотив вышел из колеи пути без опрокидывания.
Как уточняет ведомство, после случившегося никто не пострадал, в настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы.
Ранее, 21 декабря, в Республике Удмуртия на станции Яр погиб попавший под поезд 15-летний мальчик. Как уточнялось, подростка, переходившего железнодорожные пути в направлении школы, сбил пассажирский поезд Москва – Северобайкальск. Как отметил машинист поезда, увидев подростка, он несколько раз подал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение.